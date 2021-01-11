BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri5.359,79 % 0,01155Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,00041Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,01534Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.733,37 % 0,01236Fon Yönetim Ücreti395.368,92 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu1.321,58 % 0,00285Tahvil Bono Komisyonu776,61 % 0,00167Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler16.784,57 % 0,03617TOPLAM GİDERLER432.651,95 % 0,9324DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.402.182,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899856BIST