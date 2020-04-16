BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 14:48
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838648
BIST
16:2396.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 882,70
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:236,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9389
En Düşük
6,8896
16:237,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:23383,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,19
|Açılış
|: 383,68
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|89.942.810
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.206.250
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.713.331
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.720.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|30.543.877
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.158.984
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|241.960.242
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.506.679
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,98
|1.120.311.873
|% -9,86
|
|ASELS
|26,84
|964.857.919
|% 1,51
|
|THYAO
|10,32
|873.816.970
|% -0,39
|
|GARAN
|8,32
|673.033.652
|% 1,34
|
|ECILC
|4,72
|661.882.918
|% 8,01
|
|IHLGM
|1,06
|217.032.779
|% 3,92
|
|IHLAS
|0,67
|99.797.824
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|283.850.527
|% -9,57
|
|ECILC
|4,72
|661.882.918
|% 8,01
|
|YKBNK
|1,95
|258.731.914
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6444
|8,6878
|% 0,17
|
|Frank
|7,1479
|7,1910
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8400
|1,8492
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|8,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|23,20
|
|Tam
|2.539
|2.601
|23,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,65
|28,65
|0,96
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:32EGCYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 0.33 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 625 adet işlem
-
16:31MARKA
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 524 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 821, 18 artarak (% 0.72 ) 115, 160
-
16:30XU100
Endeks 96, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 10, 400.00 milyon TL de
-
16:30ASUZU
Yüzde 5.09 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 957, 068 adet işlem