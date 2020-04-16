BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 14:48
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838649
BIST
16:2396.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 884,75
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:236,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9389
En Düşük
6,8896
16:237,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:23383,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,19
|Açılış
|: 383,68
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|89.387.009
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.720.431
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.684.995
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.052.628
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.529.142
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|241.746.383
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.489.985
|% -9,93
|
|PGSUS
|50,00
|1.117.314.178
|% -9,83
|
|ASELS
|26,88
|961.131.186
|% 1,66
|
|THYAO
|10,33
|867.519.325
|% -0,29
|
|ECILC
|4,73
|644.974.226
|% 8,24
|
|GARAN
|8,34
|642.295.807
|% 1,58
|
|IHLGM
|1,07
|216.799.777
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|99.753.153
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|283.429.157
|% -9,57
|
|ECILC
|4,73
|644.974.226
|% 8,24
|
|YKBNK
|1,97
|252.581.865
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6404
|8,6837
|% 0,12
|
|Frank
|7,1471
|7,1902
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8405
|1,8497
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,88
|
|Altın Gr.
|384
|385
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|22,80
|
|Tam
|2.539
|2.600
|23,40
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|11,40
|
|Çeyrek
|619
|633
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|0,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:33HUBVC
Yüzde 5.10 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 194, 443 adet işlem
-
16:32EGCYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 0.33 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 625 adet işlem
-
16:31MARKA
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 524 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 821, 18 artarak (% 0.72 ) 115, 160
-
16:30XU100
Endeks 96, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 10, 400.00 milyon TL de