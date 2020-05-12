BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 14:23
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
MURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL-3 Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 Hayır
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN FON KURULU ÜYESİ 28.03.2019 24 SPL-3 TÜREV Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DEMİR 05.05.2020 12
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13 SPL3& Türev Araçlar
Kenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 SPL3& Türev Araçlar
Fatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 SPL3& Türev Araçlar
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 17 SPL3& Türev Araçlar
Salih Ozan DOĞAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 8 SPL3& Türev Araçlar
Muhammet TİRYAKİ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 7 SPL3& Türev Araçlar
Ümit YAĞIZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 6 SPL3& Türev Araçlar
Kerem YEREBASMAZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 SPL3& Türev Araçlar
Ayşe Seher AYDIN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13 SPL3& Türev Araçlar
Özkan BALCI 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPL3& Türev Araçlar
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPL3& Türev Araçlar
Cavit DEMİR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPL3& Türev Araçlar
Zühal BAYAR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPL3& Türev Araçlar
Oğuzhan ÖZER 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 9 SPL3& Türev Araçlar
OĞUZ ZIDDIOĞLU 11.05.2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13 SPL3& Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844421
BIST