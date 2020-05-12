BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 HayırMURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL-3 HayırÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 HayırGÖKÇEN YAMAN AKGÜN FON KURULU ÜYESİ 28.03.2019 24 SPL-3 TÜREV EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DEMİR 05.05.2020 12Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13 SPL3& Türev AraçlarKenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 SPL3& Türev AraçlarFatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 SPL3& Türev AraçlarFatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 17 SPL3& Türev AraçlarSalih Ozan DOĞAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 8 SPL3& Türev AraçlarMuhammet TİRYAKİ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 7 SPL3& Türev AraçlarÜmit YAĞIZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 6 SPL3& Türev AraçlarKerem YEREBASMAZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 SPL3& Türev AraçlarAyşe Seher AYDIN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13 SPL3& Türev AraçlarÖzkan BALCI 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPL3& Türev AraçlarSerkan ŞEVİK 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPL3& Türev AraçlarCavit DEMİR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPL3& Türev AraçlarZühal BAYAR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPL3& Türev AraçlarOğuzhan ÖZER 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 9 SPL3& Türev AraçlarOĞUZ ZIDDIOĞLU 11.05.2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13 SPL3& Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844421BIST