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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.05.2020 14:23
GÜNCEL HABERLER



BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
MURAT VANLI FON KURULU ÜYESİ 31.03.2017 25 SPL-3-TÜREV Evet
MURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL 3-TÜREV Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DEMİR 05.05.2020 12




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844424


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 20,24 1.614.909 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.167.538 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
TKURU 17,60 219.454 % 10,00  
IZTAR 7,60 640.954 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6434 8,6867 % -0,62  
Frank 7,1994 7,2428 % -0,53  
Riyal 1,8606 1,8699 % -0,91  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 6,31  
Altın Gr. 384 384 -1,94  
Cumhuriyet 2.473 2.515 -22,60  
Tam 2.545 2.581 -23,20  
Yarım 1.242 1.261 -11,40  
Çeyrek 621 631 -5,60  
Gümüş.Ons 15,52 15,56 0,06  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 -0,02  
B. Petrol 30,59 30,59 0,96  
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