BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 14:23
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
MURAT VANLI FON KURULU ÜYESİ 31.03.2017 25 SPL-3-TÜREV Evet
MURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL 3-TÜREV Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DEMİR 05.05.2020 12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844424
BIST
14:5599.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.230,42
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.057
En Düşük
97.740
14:556,9980
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0751
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:557,5946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0547
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:55384,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,02
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|640.954
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.696.567
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|IHGZT
|3,61
|7.656.994
|% -5,00
|
|ECILC
|5,42
|550.991.450
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|427.978.487
|% 1,49
|
|GARAN
|7,80
|404.445.139
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,78
|386.532.306
|% -3,08
|
|MGROS
|33,24
|382.659.802
|% 5,19
|
|IHLGM
|1,19
|227.072.730
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|196.780.390
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,38
|294.771.147
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.477.590
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,68
|75.383.291
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6434
|8,6867
|% -0,62
|
|Frank
|7,1994
|7,2428
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8606
|1,8699
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-22,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-23,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|0,96
|
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