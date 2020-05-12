BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 14:24
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
MURAT VANLI FON KURULU ÜYESİ 31.03.2017 25 SPL 3- TÜREV Evet
MURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL 3 Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DEMİR 05.05.2020 20 SPL DÜZEY 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844426
BIST
14:5699.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.269,11
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.069
En Düşük
97.740
14:566,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0768
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:567,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:56384,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,99
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.735.027
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.106.707
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|435.120.110
|% 1,49
|
|GARAN
|7,81
|411.031.418
|% 0,64
|
|ISFIN
|3,79
|386.561.634
|% -2,82
|
|MGROS
|33,16
|383.155.130
|% 4,94
|
|IHLGM
|1,19
|227.153.302
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,33
|211.061.449
|% 7,26
|
|KRDMD
|2,38
|295.129.769
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.497.283
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.408.955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6408
|8,6841
|% -0,65
|
|Frank
|7,1981
|7,2414
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8603
|1,8696
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:07PRKME
Yüzde 5.64 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 511, 976 adet işlem
-
15:06DYOBY
Yüzde 5.14 oranında artışla 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 082, 594 adet işlem
-
15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1082, 87 artarak (% 0.95 ) 115, 290
-
15:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ECILC, ASELS, GARAN
-
15:04XU100
Endeks 98, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 316.00 milyon TL de