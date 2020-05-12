BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 14:24
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
MURAT VANLI FON KURULU ÜYESİ 13.09.2017 16 SPL-3-TÜREV Evet
MURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL-3 Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DEMİR 05.05.2020 12
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR VATANSEVER 30.11.2017 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 17 SPL 3-TÜREV
MARUF CEYLAN 30.11.2017 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 10 SPL 3-TÜREV
BUĞRA BİLGİ 30.11.2017 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 11 SPL 3-TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844428
BIST
14:5799.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.276,04
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.076
En Düşük
97.740
14:576,9987
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0744
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:577,5977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0516
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:57383,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,25
|Açılış
|: 383,78
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|640.954
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.696.567
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|IHGZT
|3,61
|7.656.994
|% -5,00
|
|ECILC
|5,42
|550.991.450
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|427.978.487
|% 1,49
|
|GARAN
|7,80
|404.445.139
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,78
|386.532.306
|% -3,08
|
|MGROS
|33,24
|382.659.802
|% 5,19
|
|IHLGM
|1,19
|227.072.730
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|196.780.390
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,38
|294.771.147
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.477.590
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,68
|75.383.291
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6434
|8,6867
|% -0,62
|
|Frank
|7,1994
|7,2428
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8606
|1,8699
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-22,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-23,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|0,96
|
Seans Raporu
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