BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 HayırMURAT VANLI FON KURULU ÜYESİ 13.09.2017 16 SPL-3-TÜREV EvetMURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL-3 HayırÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DEMİR 05.05.2020 12Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERDAR VATANSEVER 30.11.2017 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 17 SPL 3-TÜREVMARUF CEYLAN 30.11.2017 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 10 SPL 3-TÜREVBUĞRA BİLGİ 30.11.2017 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 11 SPL 3-TÜREVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844428BIST