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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.07.2020 12:01
GÜNCEL HABERLER


ürekli olarak en az %70 oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına veya gelir ortaklığı senetlerine yer verilir.
Ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, fon portföyünün en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya katılım finans ilkelerine uygun ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere de yer verilebilir.
Ayrıca, fon portföyünün en az %10 en fazla %15'i BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylarda değerlendirilebilir.
Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 -
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 -
KATILIM 50 GETİRİ 10 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859654


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 4.092.152 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.092.152 % 10,00  
FMIZP 60,55 13.959.160 % 9,99  
BFREN 455,80 6.855.688 % 9,99  
PKENT 334,80 2.882.415 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5750 8,6180 % -0,11  
Frank 7,2769 7,3207 % 0,31  
Riyal 1,8252 1,8344 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 -6,08  
Altın Gr. 396 396 -1,06  
Cumhuriyet 2.641 2.681 -16,00  
Tam 2.659 2.670 -5,60  
Yarım 1.290 1.306 -2,80  
Çeyrek 645 654 -1,40  
Gümüş.Ons 18,92 18,96 -0,12  
Gümüş Gr. 4,18 4,18 -0,03  
B. Petrol 42,34 42,34 -0,38  
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