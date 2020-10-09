BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ( TL-Döviz) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım esasları ile uyumlu olması esastır.Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan veya uygun olan paylardan seçilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880462BIST