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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.10.2020 15:59
GÜNCEL HABERLER



BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ( TL-Döviz) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım esasları ile uyumlu olması esastır.
Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan veya uygun olan paylardan seçilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880462


BIST




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DYOBY 14,52 262.715.331 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.301.234 % 10,00  
BEYAZ 12,43 24.084.345 % 10,00  
IDEAS 11,66 9.975.379 % 10,00  
UFUK 14,74 396.772 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8362 7,8437 % -1,26  
Euro 9,2619 9,2718 % -0,84  
Sterlin 10,1736 10,2246 % -0,63  
Frank 8,5819 8,6336 % -0,47  
Riyal 2,0853 2,0958 % -1,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 31,11  
Altın Gr. 486 486 3,02  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 0,86  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,15  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,18  
Seans Raporu 18:05
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