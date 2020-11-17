BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Bundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon'da yatırım yapılan ortaklık payları, katılım esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık payı değişimleri yapılır.Ayrıca Fon portföyünün en fazla %20'si oranında kira sertifikalarına, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz katılım ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir.Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir.Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkelerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888813BIST