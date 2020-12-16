BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 15:15
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr
BETÜL DRAMALI YÖNETMEN 0216354447 betul.dramali@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893421
BIST
16:301.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:307,8162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:309,5314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:30465,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,64
|Açılış
|: 465,67
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:30
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.125.219
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.643.038
|% 9,95
|
|NUGYO
|7,56
|12.394.933
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|THYAO
|12,90
|2.345.483.787
|% 2,14
|
|SISE
|7,25
|1.515.538.028
|% -1,09
|
|GARAN
|9,81
|1.477.379.323
|% 1,66
|
|ODAS
|4,10
|1.193.521.582
|% 2,24
|
|ASELS
|18,09
|968.890.794
|% 1,69
|
|ODAS
|4,10
|1.193.521.582
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,14
|772.863.729
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|442.504.921
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.515.538.028
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,61
|491.775.617
|% 5,67
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8129
|7,8162
|% -0,26
|
|Euro
|9,5256
|9,5314
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,5374
|10,5903
|% 0,30
|
|Frank
|8,7873
|8,8403
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0752
|2,0856
|% -0,35
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,54
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|19,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-19,30
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-9,33
|
|Çeyrek
|742
|760
|-4,67
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,71
|50,71
|-0,05
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 76 artarak (% 0.95 ) 1, 562
-
16:41
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NUGYO, SANFM
-
16:41RTALB
Yüzde 7.61 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 182 adet işlem
-
16:39EMKEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 058, 600 adet işlem
-
16:38GLRYH
Yüzde 8.23 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 752 adet işlem