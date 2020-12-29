BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2020 11:18
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
MURAT KUTLAR FON KURULU ÜYESİ 05.05.2020 21 SPL 3 Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 Hayır
CENK ÖZÇELİK FON KURULU ÜYESİ 28.12.2020 17 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895352
BIST
11:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:057,4146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4081
11:059,0813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:05448,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 448,34
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ARZUM
|24,86
|21.758.591
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|2.847.000
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.416.283
|% 9,97
|
|ORMA
|15,24
|348.356
|% 9,96
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,35
|4.456.731
|% -7,20
|
|KRSTL
|3,66
|7.192.155
|% -5,67
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|BRKSN
|8,45
|1.384.389
|% -5,38
|
|GUBRF
|75,25
|837.011.406
|% 6,89
|
|KARTN
|106,40
|426.477.475
|% 2,90
|
|KARSN
|3,31
|411.857.459
|% 5,41
|
|THYAO
|12,85
|371.229.863
|% 1,82
|
|SISE
|7,26
|244.502.104
|% 0,14
|
|KARSN
|3,31
|411.857.459
|% 5,41
|
|SKBNK
|1,54
|115.431.418
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,15
|91.028.176
|% -0,46
|
|KRDMD
|5,60
|213.532.576
|% -0,18
|
|PETKM
|5,01
|177.569.314
|% 1,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4106
|7,4146
|% -0,32
|
|Euro
|9,0730
|9,0813
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9874
|10,0375
|% 0,22
|
|Frank
|8,3303
|8,3805
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9701
|1,9800
|% -0,29
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|8,29
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,55
|