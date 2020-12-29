BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2020 11:19
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-2 Hayır
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 23 SPL-3-TÜREV Evet
CENK ÖZÇELİK FON KURULU ÜYESİ 28.12.2020 17 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895355
BIST
11:171.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:177,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4077
11:179,0871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0075
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:17448,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,75
|Açılış
|: 448,59
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ARZUM
|24,86
|21.885.924
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|3.186.429
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.586.370
|% 9,97
|
|ORMA
|15,24
|348.356
|% 9,96
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,00
|4.489.862
|% -7,77
|
|DMSAS
|6,69
|81.336.812
|% -6,95
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|EMKEL
|5,63
|6.593.244
|% -5,38
|
|GUBRF
|74,25
|923.245.524
|% 5,47
|
|KARTN
|107,50
|447.003.831
|% 3,97
|
|KARSN
|3,32
|427.569.384
|% 5,73
|
|THYAO
|12,84
|380.617.136
|% 1,74
|
|SASA
|20,48
|315.631.238
|% 5,13
|
|KARSN
|3,32
|427.569.384
|% 5,73
|
|SKBNK
|1,56
|135.682.282
|% -0,64
|
|KRDMD
|5,62
|274.209.810
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,16
|92.070.139
|% 0,00
|
|PETKM
|5,00
|194.771.245
|% 0,81
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4094
|7,4144
|% -0,32
|
|Euro
|9,0791
|9,0886
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,9888
|10,0389
|% 0,23
|
|Frank
|8,3311
|8,3812
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% -0,34
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|7,18
|
|Altın Gr.
|448
|449
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,46
|
Seans Raporu
11:16
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-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 13 artarak (% 0.40 ) 1, 296
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARZUM, BASCM, ORMA, CMBTN, SNKRN, YAPRK, UMPAS
-
11:25
SILVR, SNKRN, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:25
CRFSA, BANVT, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:25
Bu seansda işlem gören 193 hisse senedinden 76 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 95 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem