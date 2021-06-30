BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 18:18
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.02.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu K
17:431.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:438,6579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:4310,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0318
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2799
17:43494,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 494,23
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.140
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.753.191
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.852.486
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.898.726
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.359.704
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.100.390
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,38
|6.845.215
|% -8,50
|
|THYAO
|13,62
|1.133.793.869
|% 1,87
|
|GARAN
|8,41
|908.100.663
|% 1,33
|
|SASA
|27,48
|427.059.758
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,60
|369.328.770
|% 0,43
|
|ERBOS
|130,60
|341.044.462
|% 0,31
|
|EKGYO
|1,89
|255.560.973
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|284.245.389
|% 1,39
|
|GARAN
|8,41
|908.100.663
|% 1,33
|
|THYAO
|13,62
|1.133.793.869
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.140
|% 10,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6546
|8,6579
|% -0,47
|
|Euro
|10,2908
|10,2951
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9112
|11,9709
|% -0,72
|
|Frank
|9,3279
|9,3841
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% -0,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|