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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.01.2022 09:39
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988848


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,22% |  4,29
Açılış :  1.966  
Önceki Kapanış :  1.964  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,57 245.805 % 10,00  
UZERB 42,34 595.639 % 9,97  
DOBUR 93,80 1.497.048 % 9,96  
EKIZ 7,31 207.502 % 8,94  
HURGZ 1,99 9.809.765 % 8,15  
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10:54 Alış Satış %  
Dolar 13,4025 13,4109 % 0,03  
Euro 15,1527 15,1769 % 0,17  
Sterlin 18,0467 18,1372 % -0,18  
Frank 14,5499 14,6375 % -0,14  
Riyal 3,5482 3,5660 % -0,29  
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10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 0,10  
Altın Gr. 779 780 -2,90  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 22,91 22,93 -0,14  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 -0,11  
B. Petrol 80,11 80,11 0,11  
Seans Raporu 10:54
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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