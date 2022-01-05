BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 09:39
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 0 -
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988850
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,4342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0267
|Açılış
|: 22,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6400
|
13,5246
En Düşük
13,3435
18:0515,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0652
|Açılış
|: 9,9114
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9460
|
15,2685
En Düşük
15,0788
18:05784,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,33
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|15,64
|74.327.815
|% 1,30
|
|EPLAS
|22,52
|5.696.931
|% 0,00
|
|ERBOS
|116,30
|34.508.167
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|ERSU
|6,13
|27.500.228
|% 0,00
|
|EPLAS
|22,52
|5.696.931
|% 0,00
|
|ERBOS
|116,30
|34.508.167
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|ERSU
|6,13
|27.500.228
|% 0,00
|
|FMIZP
|121,20
|31.154.028
|% 0,00
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4364
|13,4411
|% 0,25
|
|Euro
|15,1748
|15,2095
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,1299
|18,2208
|% 0,28
|
|Frank
|14,6142
|14,7022
|% 0,30
|
|Riyal
|3,5674
|3,5853
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|0,45
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,69
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında