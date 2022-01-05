BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 09:40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 0 -
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988851
BIST
10:551.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:5513,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0139
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:5515,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0276
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:55779,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,27
|Açılış
|: 779,25
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:53
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|HURGZ
|1,99
|9.809.765
|% 8,15
|
|ELITE
|24,48
|32.224.958
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,76
|14.182.863
|% -8,52
|
|KRSTL
|2,84
|58.807.718
|% -8,39
|
|KRGYO
|8,19
|11.876.774
|% -5,65
|
|MARKA
|4,27
|873.806
|% -5,11
|
|THYAO
|23,16
|664.709.103
|% 1,58
|
|EREGL
|30,04
|430.339.657
|% -0,60
|
|BIMAS
|69,10
|337.560.212
|% 2,07
|
|TSPOR
|7,58
|328.644.871
|% 3,55
|
|GARAN
|11,44
|297.911.748
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,25
|105.586.965
|% -0,44
|
|TSPOR
|7,58
|328.644.871
|% 3,55
|
|TSKB
|1,47
|45.888.678
|% -0,68
|
|YKBNK
|3,43
|99.914.186
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|40.517.958
|% 0,72
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4025
|13,4109
|% 0,03
|
|Euro
|15,1527
|15,1769
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,0467
|18,1372
|% -0,18
|
|Frank
|14,5499
|14,6375
|% -0,14
|
|Riyal
|3,5482
|3,5660
|% -0,29
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,10
|
|Altın Gr.
|779
|780
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,11
|
Seans Raporu
10:53
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-
11:06PENGD
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 451, 048 adet işlem
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11:05XU100
Endeks 1, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 5, 204.00 milyon TL de
-
11:02IHEVA
Yüzde 5.31 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 485, 757 adet işlem
-
11:01GARFA
Yüzde 4.44 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 410 adet işlem
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, SASA, TCELL