BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 09:40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 - 01.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 01.01.2020
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 10 - 03.01.2022
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988854
BIST
10:051.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.972
En Düşük
1.955
10:0513,3855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0220
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:0515,1438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0080
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:05779,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,12
|Açılış
|: 779,40
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,67
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|IHEVA
|1,23
|5.105.333
|% 8,85
|
|AGYO
|3,10
|14.250.378
|% 6,53
|
|KRSTL
|3,28
|22.823.052
|% 5,81
|
|TBORG
|20,00
|163.480
|% 3,90
|
|ELITE
|24,48
|27.635.570
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,83
|4.623.295
|% -6,81
|
|RODRG
|17,00
|1.635.154
|% -5,03
|
|NIBAS
|12,72
|1.516.594
|% -3,78
|
|ARMDA
|58,90
|42.368
|% -3,05
|
|THYAO
|22,84
|174.556.233
|% 0,18
|
|EREGL
|30,08
|132.233.866
|% -0,46
|
|BIMAS
|69,10
|121.898.986
|% 2,07
|
|GARAN
|11,44
|116.242.518
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,90
|94.538.328
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,27
|51.524.051
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,94
|37.385.351
|% 0,00
|
|ODAS
|1,40
|17.355.889
|% 1,45
|
|GARAN
|11,44
|116.242.518
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,36
|73.021.323
|% 0,55
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3578
|13,3855
|% -0,16
|
|Euro
|15,0760
|15,1438
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,0354
|18,1259
|% -0,25
|
|Frank
|14,5374
|14,6250
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5475
|3,5652
|% -0,31
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,25
|
|Altın Gr.
|783
|783
|0,13
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|0,13
|
Seans Raporu
10:05
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-
10:20XU100
Endeks 1, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 1, 542.00 milyon TL de
-
10:20KRSTL
Yüzde 9.03 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 329, 488 adet işlem
-
10:19FLAP
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 273, 449 adet işlem
-
10:18FLAP
Yüzde 6.54 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 404 adet işlem
-
10:16RODRG
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 223 adet işlem