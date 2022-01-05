BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 09:40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 5 - 02.01.2017
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2017
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 90 24.11.2021/2 03.01.2022
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988855
BIST
10:551.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:5513,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0139
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:5515,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0276
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:55779,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,27
|Açılış
|: 779,25
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:55
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|HURGZ
|2,00
|8.927.490
|% 8,70
|
|ELITE
|24,48
|32.171.078
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,76
|14.182.863
|% -8,52
|
|KRSTL
|2,84
|58.807.718
|% -8,39
|
|KRGYO
|8,24
|11.704.682
|% -5,07
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,20
|658.710.983
|% 1,75
|
|EREGL
|30,06
|425.280.369
|% -0,53
|
|BIMAS
|69,20
|335.675.814
|% 2,22
|
|TSPOR
|7,58
|326.537.284
|% 3,55
|
|GARAN
|11,43
|297.782.769
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|104.459.359
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,58
|326.537.284
|% 3,55
|
|TSKB
|1,47
|45.887.277
|% -0,68
|
|YKBNK
|3,43
|99.812.727
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|40.494.987
|% 0,72
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4065
|13,4214
|% 0,10
|
|Euro
|15,1510
|15,1794
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,0495
|18,1400
|% -0,17
|
|Frank
|14,5519
|14,6395
|% -0,12
|
|Riyal
|3,5490
|3,5668
|% -0,27
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,20
|
|Altın Gr.
|780
|780
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-0,07
|
Seans Raporu
10:55
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-
11:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.21 ) 2, 161
-
11:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
11:10XU100
Endeks 1, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 5, 438.00 milyon TL de
-
11:10VERTU
Yüzde 6.96 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 524 adet işlem
-
11:09HURGZ
Yüzde 8.15 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 089, 547 adet işlem