BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 09:41
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 - 08.07.2019
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 - 08.07.2019
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 - 08.07.2019
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 10 24.11.2021/4 03.01.2022
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988856
BIST
10:051.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.972
En Düşük
1.955
10:0513,3264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0811
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:0515,1349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0169
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:05779,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,12
|Açılış
|: 779,40
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,67
BIST En Aktif Hisseler10:03
|KRSTL
|3,41
|8.609.987
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|2.866.326
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|6.257.747
|% 9,96
|
|FLAP
|2,70
|41.399.917
|% 3,85
|
|BANVT
|99,50
|51.541
|% 2,58
|
|ELITE
|25,10
|4.157.589
|% -7,72
|
|BUCIM
|3,95
|586.962
|% -3,89
|
|FRIGO
|3,90
|51.907.769
|% -2,26
|
|KAPLM
|27,04
|18.820
|% -1,67
|
|ALKA
|16,87
|74.818
|% -1,63
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 0,00
|
|TUPRS
|169,50
|1.218.158.177
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3083
|13,4193
|% 0,09
|
|Euro
|15,0576
|15,1292
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,1061
|18,1969
|% 0,15
|
|Frank
|14,5955
|14,6834
|% 0,18
|
|Riyal
|3,5602
|3,5780
|% 0,04
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,25
|
|Altın Gr.
|783
|783
|0,13
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|0,13
|