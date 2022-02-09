BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPL3& Türev AraçlarKenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPL3& Türev AraçlarFatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPL3& Türev AraçlarFatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 SPL3& Türev AraçlarSalih Ozan DOĞAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPL3& Türev AraçlarMuhammet TİRYAKİ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPL3& Türev AraçlarÜmit YAĞIZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPL3& Türev AraçlarKerem YEREBASMAZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 23 SPL3& Türev AraçlarAyşe Seher AYDIN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 14 SPL3& Türev AraçlarÖzkan BALCI 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPL3& Türev AraçlarSerkan ŞEVİK 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 29 SPL3& Türev AraçlarZühal BAYAR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 25 SPL3& Türev AraçlarOğuzhan ÖZER 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPL3& Türev AraçlarOĞUZ ZIDDIOĞLU 11.05.2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 SPL3& Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000673BIST