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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.02.2022 17:18
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman Akgün 15.11.2017 2016-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı Yatırım Portföyü Yöneticisi , 2016-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 27 Türev-SPL 3
Kenan Turan 15.11.2017 Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı, 2015 Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 18 Türev-SPL 3
Fatimet Tinemis Sarıhan 15.11.2017 2004-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 24 Türev-SPL 3
Fatma Özgül Avşar Mumcuoğlu 15.11.2017 2014-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 20 Türev-SPL 3
Salih Ozan Doğan 15.11.2017 2015-2016 Focus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev-SPL 3
Muhammed Tiryaki 15.11.2017 2010-2016 Garanti Bankası-Uzman 2016-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 12 Türev-SPL 3
Ümit Yağız 18.09.2018 2016-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Türev-SPL 3
SERKAN ŞEVİK 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİCİ-2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.MÜDÜR 29 Türev-SPL 3
ÖZKAN BALCI 01.02.2019 2007-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR-2019 DEVAM MÜDÜR ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 27 Türev-SPL 3
ZÜHAL BAYAR 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR-2019 DEVAM MÜDÜR ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 25 Türev-SPL 3
KEREM YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR-2019 DEVAM MÜDÜR ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 23 Türev-SPL 3
AYŞE SEHER AYDIN 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN-2019 DEVAM YÖNETMEN ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 14 Türev-SPL 3
OĞUZHAN ÖZER 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN-2019 DEVAM YÖNETMEN ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 12 Türev-SPL 3
OĞUZ SIDDIKOĞLU 11.05.2020 2012-2018 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN-2018-2020 TACİRLER YATIRIM YÖNETMEN 2020 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 15 Türev-SPL 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000674


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