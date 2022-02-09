BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2022 17:18
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPL3&Türev Araçlar
Kenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPL3&Türev Araçlar
Fatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPL3&Türev Araçlar
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 SPL3&Türev Araçlar
Salih Ozan DOĞAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPL3&Türev Araçlar
Muhammet TİRYAKİ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPL3&Türev Araçlar
Ümit YAĞIZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPL3&Türev Araçlar
Kerem YEREBASMAZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 23 SPL3&Türev Araçlar
Ayşe Seher AYDIN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 14 SPL3&Türev Araçlar
Özkan BALCI 01.02.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPL3&Türev Araçlar
Serkan ŞEVİK 01.02.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 29 SPL3&Türev Araçlar
Zühal BAYAR 01.02.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 25 SPL3&Türev Araçlar
Oğuzhan ÖZER 01.02.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPL3&Türev Araçlar
OĞUZ ZIDDIOĞLU 11.05.2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 SPL3&Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000675
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