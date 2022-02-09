BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2022 17:19
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖKÇE YAMAN AKGÜN 15.11.2017 2011-2016 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. FİNANSAL PİYASALAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI TL MENKUL KIYMETLER BÖLÜM YÖNETİCİSİ 2017- ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 27 Türev SPL3
KENAN TURAN 15.11.2017 2013-2015 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜDÜR YARDIMCISI 18 Türev SPL3
FATİMET TİNEMİS SARIHAN 15.11.2017 2004-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 24 Türev SPL3
FATMA ÖZGÜL AVŞAR MUMCUOĞLU 15.11.2017 2014-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 20 Türev SPL3Türev SPL3
SALİH OZAN DOĞAN 15.11.2017 2013 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN, 2015-2016 FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2016 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN 12 Türev SPL3
MUHAMMED TİRYAKİ 15.11.2017 2010-2016 GARANTİ BANKASI UZMAN 2016-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 12 Türev SPL3
ÜMİT YAĞIZ 17.09.2018 2016 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Türev SPL3
SERKAN ŞEVİK 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİCİ 2019 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 29 Türev SPL3
ÖZKAN BALCI 01.02.2019 2007-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -MÜDÜR 27 Türev SPL3
ZÜHAL BAYAR 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -MÜDÜR 25 Türev SPL3
KEREM YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 HAL KPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -MÜDÜR 23 Türev SPL3
AYŞE SEHER AYDIN 01.02.2019 2011-2019 HAL KPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -YÖNETMEN 14 Türev SPL3
OĞUZ ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- YÖNETMEN 2018-2020 TACİRLER YATIRIM-YÖNETMEN 2020 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 15 Türev SPL3
OĞUZHAN ÖZER 01.02.2019 2015-2017 ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG-YÖNETMEN 2017-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETMEN 2019-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 12 Türev SPL3
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