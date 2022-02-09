BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2022 17:19
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 Türev SPL3
Kenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 18 Türev SPL3
Fatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 Türev SPL3
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 Türev SPL3
Salih Ozan DOĞAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3
Muhammet TİRYAKİ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3
Ümit YAĞIZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Türev SPL3
Kerem YEREBASMAZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 23 Türev SPL3
Ayşe Seher AYDIN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 14 Türev SPL3
Özkan BALCI 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 Türev SPL3
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 29 Türev SPL3
Zühal BAYAR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 25 Türev SPL3
Oğuzhan ÖZER 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 Türev SPL3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000677
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0137
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1040
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,2812
18:05808,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 14,94
|Açılış
|: 808,55
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
810,84
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4968
|13,5014
|% -0,10
|
|Euro
|15,3083
|15,3606
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,2469
|18,3384
|% -0,09
|
|Frank
|14,5506
|14,6382
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5887
|3,6067
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|34,50
|
|Altın Gr.
|808
|809
|14,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|3,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
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17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında