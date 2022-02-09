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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.02.2022 17:19
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 Türev SPL3
Kenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 18 Türev SPL3
Fatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 Türev SPL3
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 Türev SPL3
Salih Ozan DOĞAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3
Muhammet TİRYAKİ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3
Ümit YAĞIZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Türev SPL3
Kerem YEREBASMAZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 23 Türev SPL3
Ayşe Seher AYDIN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 14 Türev SPL3
Özkan BALCI 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 Türev SPL3
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 29 Türev SPL3
Zühal BAYAR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 25 Türev SPL3
Oğuzhan ÖZER 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 Türev SPL3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000677


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