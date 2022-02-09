BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 Türev SPL3Kenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 18 Türev SPL3Fatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 Türev SPL3Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 Türev SPL3Salih Ozan DOĞAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3Muhammet TİRYAKİ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3Ümit YAĞIZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Türev SPL3Kerem YEREBASMAZ 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 23 Türev SPL3Ayşe Seher AYDIN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 14 Türev SPL3Özkan BALCI 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 Türev SPL3Serkan ŞEVİK 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 29 Türev SPL3Zühal BAYAR 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 25 Türev SPL3Oğuzhan ÖZER 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev SPL3Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 15 Türev SPL3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000677BIST