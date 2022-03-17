BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:36
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Levent ÖZİNCE 28.02.2022 17
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354444 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011111
BIST
16:292.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 41,60
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:2914,7583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1428
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:2916,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2139
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:29921,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,60
|Açılış
|: 921,28
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:28
|AVGYO
|3,19
|36.673.632
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.491.142
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.537.942
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.535.612
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.149.827
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.764.949
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|21.746.012
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,67
|2.640.097.017
|% 1,95
|
|EREGL
|35,50
|2.517.583.120
|% 3,56
|
|GARAN
|11,87
|2.255.861.210
|% 0,08
|
|THYAO
|27,84
|2.003.040.978
|% 0,51
|
|FROTO
|306,00
|1.497.790.495
|% 6,81
|
|DOHOL
|3,42
|863.436.927
|% 4,27
|
|GARAN
|11,87
|2.255.861.210
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,86
|688.306.590
|% 1,58
|
|KRDMD
|14,67
|2.640.097.017
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,26
|301.779.508
|% 1,35
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7642
|% 1,02
|
|Euro
|16,3276
|16,3665
|% 1,34
|
|Sterlin
|19,2902
|19,3869
|% 0,75
|
|Frank
|15,6469
|15,7411
|% 1,21
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 1,05
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|14,46
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,41
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|95,00
|
|Tam
|6.073
|6.226
|92,02
|
|Yarım
|2.935
|3.012
|44,52
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|22,25
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,21
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,04
|
Seans Raporu
16:28
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-
16:42PSGYO
Yüzde 8.80 oranında artışla 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 216, 068 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 89 artarak (% 2.30 ) 2, 394
-
16:41XU100
Endeks 2, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 25, 951.00 milyon TL de
-
16:40YEOTK
Yüzde 9.99 oranında artışla 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 297 adet işlem
-
16:39TSPOR
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 560, 612 adet işlem