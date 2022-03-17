BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Levent ÖZİNCE 28.02.2022 17
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354444 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011112
BIST
16:242.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 40,90
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:2414,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1478
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:2416,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2174
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:24921,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 17,14
|Açılış
|: 921,83
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YEOTK
|62,75
|8.483.675
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.257.876
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.385.303
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.535.612
|% 9,33
|
|AVGYO
|3,16
|35.466.952
|% 8,97
|
|PKENT
|393,30
|105.103.024
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.673.699
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|21.720.901
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,68
|2.605.167.402
|% 2,02
|
|EREGL
|35,46
|2.501.989.717
|% 3,44
|
|GARAN
|11,87
|2.229.188.430
|% 0,08
|
|THYAO
|27,80
|1.986.393.411
|% 0,36
|
|FROTO
|306,50
|1.468.416.877
|% 6,98
|
|DOHOL
|3,43
|843.846.649
|% 4,57
|
|GARAN
|11,87
|2.229.188.430
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,87
|679.379.648
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,68
|2.605.167.402
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,27
|298.580.441
|% 1,79
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7574
|14,7651
|% 1,02
|
|Euro
|16,3331
|16,3683
|% 1,35
|
|Sterlin
|19,2996
|19,3964
|% 0,80
|
|Frank
|15,6511
|15,7454
|% 1,23
|
|Riyal
|3,9233
|3,9429
|% 1,08
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|13,21
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,00
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.193
|91,00
|
|Tam
|6.065
|6.218
|84,30
|
|Yarım
|2.931
|3.008
|40,78
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|20,39
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,23
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,96
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:36XU100
Endeks 2, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 25, 712.00 milyon TL de
-
16:35TDGYO
Yüzde 5.46 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 930 adet işlem
-
16:34AYEN
Yüzde 8.20 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 421, 236 adet işlem
-
16:33TSPOR
Yüzde 5.06 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 097, 740 adet işlem
-
16:32AYEN
Yüzde 8.20 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 394, 664 adet işlem