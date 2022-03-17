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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2022 16:38
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Levent ÖZİNCE 18.02.2022 17

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354444 ozlem.polat@bereket.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011116


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 346,50 48.989.154 % 10,00  
YEOTK 62,75 8.570.081 % 9,99  
GZNMI 27,74 100.647.210 % 9,99  
GARFA 13,02 4.889.182 % 9,97  
CMBTN 206,30 14.414.185 % 9,97  
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17:27 Alış Satış %  
Dolar 14,7048 14,7176 % 0,70  
Euro 16,3171 16,3485 % 1,23  
Sterlin 19,2256 19,3220 % 0,41  
Frank 15,6197 15,7138 % 1,03  
Riyal 3,9089 3,9285 % 0,72  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 19,71  
Altın Gr. 919 920 14,97  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,47 25,51 0,40  
Gümüş Gr. 12,03 12,04 0,25  
B. Petrol 105 105 7,35  
Seans Raporu 17:27
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