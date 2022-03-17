BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:38
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
Murat VANLI FON KURULU ÜYESİ 18.03.2018 21 SPL 3_Türev Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 Hayır
CENK ÖZÇELİK FON KURULU ÜYESİ 28.12.2020 17 Evet
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354444 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011118
BIST
17:292.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 44,24
|Açılış
|: 2.104
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|Önceki Kapanış
|: 2.089
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2.136
En Düşük
2.104
17:2914,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
|: 14,7000
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14,8032
En Düşük
14,5578
17:2916,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1849
|Açılış
|: 16,2800
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|Önceki Kapanış
|: 16,1600
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16,3962
En Düşük
16,0709
17:29921,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,47
|Açılış
|: 921,16
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|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PENTA
|346,50
|48.989.154
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.570.081
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|100.647.210
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.889.182
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.185
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.528.181
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.924.382
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|TETMT
|264,50
|9.481.813
|% -3,75
|
|KRDMD
|14,70
|2.988.120.417
|% 2,15
|
|EREGL
|35,64
|2.819.784.105
|% 3,97
|
|GARAN
|11,92
|2.708.208.083
|% 0,51
|
|THYAO
|27,82
|2.246.675.932
|% 0,43
|
|FROTO
|304,10
|1.679.606.401
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,43
|931.217.903
|% 4,57
|
|GARAN
|11,92
|2.708.208.083
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,91
|818.861.997
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,70
|2.988.120.417
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,26
|309.872.619
|% 1,35
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7048
|14,7176
|% 0,70
|
|Euro
|16,3171
|16,3485
|% 1,23
|
|Sterlin
|19,2256
|19,3220
|% 0,41
|
|Frank
|15,6197
|15,7138
|% 1,03
|
|Riyal
|3,9089
|3,9285
|% 0,72
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,71
|
|Altın Gr.
|919
|920
|14,97
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,35
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