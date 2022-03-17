BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Levent ÖZİNCE 28.02.2022 17
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon
17:292.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 44,24
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:2914,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0887
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:2916,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1849
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:29921,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,47
|Açılış
|: 921,16
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PENTA
|346,50
|48.989.154
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.570.081
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|100.647.210
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.889.182
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.185
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.528.181
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.924.382
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|TETMT
|264,50
|9.481.813
|% -3,75
|
|KRDMD
|14,70
|2.988.120.417
|% 2,15
|
|EREGL
|35,64
|2.819.784.105
|% 3,97
|
|GARAN
|11,92
|2.708.208.083
|% 0,51
|
|THYAO
|27,82
|2.246.675.932
|% 0,43
|
|FROTO
|304,10
|1.679.606.401
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,43
|931.217.903
|% 4,57
|
|GARAN
|11,92
|2.708.208.083
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,91
|818.861.997
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,70
|2.988.120.417
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,26
|309.872.619
|% 1,35
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7048
|14,7176
|% 0,70
|
|Euro
|16,3171
|16,3485
|% 1,23
|
|Sterlin
|19,2256
|19,3220
|% 0,41
|
|Frank
|15,6197
|15,7138
|% 1,03
|
|Riyal
|3,9089
|3,9285
|% 0,72
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,71
|
|Altın Gr.
|919
|920
|14,97
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,35
|