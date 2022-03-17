BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:39
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Levent ÖZİNCE 28.02.2022 17
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354444 ozlem.polat@bereket.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011119
BIST
16:432.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 45,16
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.135
En Düşük
2.104
16:4314,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1115
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:4316,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1849
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:43921,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 16,77
|Açılış
|: 921,46
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YEOTK
|62,75
|8.500.554
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.541.379
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.553.841
|% 9,33
|
|AVGYO
|3,17
|39.038.137
|% 9,31
|
|PKENT
|393,30
|105.183.257
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.916.643
|% -9,96
|
|ECILC
|8,48
|155.345.519
|% -3,85
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,69
|2.700.219.127
|% 2,08
|
|EREGL
|35,54
|2.563.055.619
|% 3,68
|
|GARAN
|11,87
|2.287.891.620
|% 0,08
|
|THYAO
|27,84
|2.025.728.100
|% 0,51
|
|FROTO
|305,50
|1.537.882.298
|% 6,63
|
|DOHOL
|3,42
|867.018.295
|% 4,27
|
|GARAN
|11,87
|2.287.891.620
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,69
|2.700.219.127
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,86
|689.359.113
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,27
|302.184.838
|% 1,79
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7570
|% 0,97
|
|Euro
|16,3235
|16,3545
|% 1,26
|
|Sterlin
|19,2854
|19,3821
|% 0,72
|
|Frank
|15,6425
|15,7367
|% 1,18
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% 1,04
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|14,46
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,41
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|95,00
|
|Tam
|6.073
|6.226
|92,02
|
|Yarım
|2.935
|3.012
|44,52
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|22,25
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,21
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,04
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 53 artarak (% 2.63 ) 2, 401
-
16:56XU100
Endeks 2, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 26, 839.00 milyon TL de
-
16:54DYOBY
Yüzde 7.02 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 955, 225 adet işlem
-
16:53GRNYO
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 021 adet işlem
-
16:52HEDEF
Yüzde 5.52 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 919, 839 adet işlem