BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2022 16:23
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 Hayır
YAMAN GÖKÇEN AKGÜN FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 23 SPL-3-TÜREV Evet
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖKÇE YAMAN AKGÜN 15.11.2017 2011-2016 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. FİNANSAL PİYASALAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI TL MENKUL KIYMETLER BÖLÜM YÖNETİCİSİ 2017- ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 27 Türev SPL3
KENAN TURAN 15.11.2017 2013-2015 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜDÜR YARDIMCISI 18 Türev SPL3
FATİMET TİNEMİS SARIHAN 15.11.2017 2004-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 24 Türev SPL3
FATMA ÖZGÜL AVŞAR MUMCUOĞLU 15.11.2017 2014-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 20 Türev SPL3Türev SPL3
SALİH OZAN DOĞAN 15.11.2017 2013 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN, 2015-2016 FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2016 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN 12 Türev SPL3
MUHAMMED TİRYAKİ 15.11.2017 2010-2016 GARANTİ BANKASI UZMAN 2016-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 12 Türev SPL3
SERKAN ŞEVİK 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİCİ 2019 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 29 Türev SPL3
ÖZKAN BALCI 01.02.2019 2007-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -MÜDÜR 27 Türev SPL3
ZÜHAL BAYAR 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -MÜDÜR 25 Türev SPL3
KEREM YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 HAL KPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -MÜDÜR 23 Türev SPL3
AYŞE SEHER AYDIN 01.02.2019 2011-2019 HAL KPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN 2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -YÖNETMEN 14 Türev SPL3
OĞUZ ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- YÖNETMEN 2018-2020 TACİRLER YATIRIM-YÖNETMEN 2020 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 15 Türev SPL3
OĞUZHAN ÖZER 01.02.2019 2015-2017 ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG-YÖNETMEN 2017-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETMEN 2019-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 12 Türev SPL3
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