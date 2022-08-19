BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 HayırÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 HayırGÖKÇEN YAMAN AKGÜN FON KURULU ÜYESİ 29.03.2019 24 SPL-3 TÜREV EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman AKGÜN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPL3&Türev AraçlarKenan TURAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPL3&Türev AraçlarFatimet Tinemis SARIHAN 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPL3&Türev AraçlarFatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 31.01.2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 20 SPL3&T