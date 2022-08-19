BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 HayırÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 HayırGÖKÇEN YAMAN AKGÜN FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 23 SPL-3-TÜREV EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman Akgün 15.11.2017 2016-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı Yatırım Portföyü Yöneticisi , 2016-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 27 Türev-SPL 3Kenan Turan 15.11.2017 Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı, 2015 Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 18 Türev-SPL 3Fatimet Tinemis Sarıhan 15.11.2017 2004-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 24 Türev-SPL 3Fatma Özgül Avşar Mumcuoğlu 15.11.2017 2014-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 20 Türev-SPL 3Salih Ozan Doğan 15.11.2017 2015-2016 Focus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Türev-SPL 3Muhammed Tiryaki 15.11.2017 2010-2016 Garanti Bankası-Uzman 2016-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 12 Türev-SPL 3SERKAN ŞEVİK 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİCİ-2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.MÜDÜR 29 Türev-SPL 3ÖZKAN BALCI 01.02.2019 2007-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR-2019 DEVAM MÜDÜR ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 27 Türev-SPL 3ZÜHAL BAYAR 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR-2019 DEVAM MÜDÜR ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 25 Türev-SPL 3KEREM YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR-2019 DEVAM MÜDÜR ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 23 Türev-SPL 3AYŞE SEHER AYDIN 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN-2019 DEVAM YÖNETMEN ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 14 Türev-SPL 3OĞUZHAN ÖZER 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN-2019 DEVAM YÖNETMEN ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 12 Türev-SPL 3OĞUZ SIDDIKOĞLU 11.05.2020 2012-2018 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN-2018-2020 TACİRLER YATIRIM YÖNETMEN 2020 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 15 Türev-SPL 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057114BIST