BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2022 16:25
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17.01.2018 20 Hayır
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 Hayır
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 23 SPL-3-TÜREV Evet
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZGÜL AVŞAR 01.01.2018 2013-2014 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2014-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. MÜDÜR 20 SPL 3-TÜREV
SALİH OZAN DOĞAN 01.01.2018 2010-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN 12 SPL 3-TÜREV
MUHAMMED TİRYAKİ 01.01.2018 2010-2015 GARANTİPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN 2016 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ UZMAN 12 SPL 3-TÜREV
FATİMET TİNEMİS SARIHAN 01.01.2018 2004-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR 24 SPL 3-TÜREV
KENAN TURAN 01.01.2018 2013-2015 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜDÜR YARDIMCISI, 2015-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 18 SPL 3-TÜREV
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN 01.01.2018 2011-2016 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı TL Menkul Kıymetler Yöneticisi, 2016-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı Yatırım Portföyü Yöneticisi, 2017-Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 27 SPL 3-TÜREV
SERKAN ŞEVİK 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİCİ-2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.MÜDÜR 29 SPL 3-TÜREV
ÖZKAN BALCI 01.02.2019 2007-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-MÜDÜR-2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.MÜDÜR 27 SPL 3-TÜREV
ZÜHAL BAYAR 01.02.2019 2014-2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-MÜDÜR-2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.MÜDÜR 25 SPL 3-TÜREV
KEREM YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-MÜDÜR-2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.MÜDÜR 23 SPL 3-TÜREV
AYŞE SEHER AYDIN 01.02.2019 2011-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETMEN-2019 DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YÖNETMEN 14 SPL 3-TÜREV
OĞUZHAN ÖZER 01.02.2019 2015-2017 ÜNLÜ YATIRIM A.Ş.-YÖNETMEN 2017-2019 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN 2019-DEVAM ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YÖNETMEN 12 SPL 3-TÜREV
OĞUZ ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN 2018-20 TACİR