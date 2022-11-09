BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeFARUK GÖKÇEN FON KURULU BAŞKANI 28.07.2022 18 HayırMurat VANLI FON KURULU ÜYESİ 18.03.2018 21 SPL-3-TÜREV EvetÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarLEVENT ÖZİNCE 28.02.2022 17Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERDAR VATANSEVER 01.01.2018 17 SPL-3-TÜREVMARUF CEYLAN 01.01.2018 10 SPL-3-TÜREVBUĞRA BİLGİ 01.01.2018 11 SPL-3-TÜREVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078608BIST