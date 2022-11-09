BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2022 17:17
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
FARUK GÖKÇEN FON KURULU BAŞKANI 28.07.2022 18 Hayır
Murat VANLI FON KURULU ÜYESİ 18.03.2018 21 SPL-3-TÜREV Evet
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
LEVENT ÖZİNCE 28.02.2022 17
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR VATANSEVER 01.01.2018 17 SPL-3-TÜREV
MARUF CEYLAN 01.01.2018 10 SPL-3-TÜREV
BUĞRA BİLGİ 01.01.2018 11 SPL-3-TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078608
BIST
17:064.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 13,19
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:0618,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0765
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:0618,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6502
17:061.023,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.023,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ULUSE
|173,80
|21.695.977
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.896.205.317
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|159.208.510
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|250.778.224
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.541.822
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|59.593.058
|% -9,94
|
|KERVT
|11,05
|400.318.238
|% -9,87
|
|SNGYO
|5,22
|203.604.964
|% -9,84
|
|THYAO
|112,50
|8.498.125.203
|% -0,44
|
|ASELS
|37,90
|6.742.623.984
|% 4,75
|
|EREGL
|34,60
|5.123.349.963
|% -3,19
|
|TCELL
|31,82
|3.983.689.672
|% 8,23
|
|TTKOM
|13,98
|3.797.234.526
|% 2,04
|
|EKGYO
|5,04
|2.695.584.627
|% -3,08
|
|ODAS
|9,79
|2.896.205.317
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,14
|640.709.403
|% 1,42
|
|TTKOM
|13,98
|3.797.234.526
|% 2,04
|
|TSKB
|3,08
|843.233.523
|% -1,28
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5967
|18,5991
|% 0,41
|
|Euro
|18,6647
|18,6890
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,1631
|21,2693
|% -0,70
|
|Frank
|18,8117
|18,9250
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,33
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|122,00
|
|Tam
|6.822
|6.874
|-14,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,73
|0,00
|
|B. Petrol
|94,54
|94,54
|-0,82
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19IPEKE
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 786, 690 adet işlem
-
17:18POLHO
Yüzde 7.10 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 565, 084 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 35 kaybederek (% -0.13 ) 4, 761
-
17:17XU100
Endeks 4, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 94, 535.00 milyon TL de
-
17:16AZTEK
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 276 adet işlem