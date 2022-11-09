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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2022 17:17
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
FARUK GÖKÇEN FON KURULU BAŞKANI 28.07.2022 18 Hayır
Murat VANLI FON KURULU ÜYESİ 18.03.2018 21 SPL-3-TÜREV Evet
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
LEVENT ÖZİNCE 28.02.2022 17

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR VATANSEVER 01.01.2018 17 SPL-3-TÜREV
MARUF CEYLAN 01.01.2018 10 SPL-3-TÜREV
BUĞRA BİLGİ 01.01.2018 11 SPL-3-TÜREV




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078608


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ODAS 9,79 2.896.205.317 % 10,00  
YEOTK 69,85 159.208.510 % 10,00  
MIATK 89,20 250.778.224 % 9,99  
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Tam 6.822 6.874 -14,00  
Yarım 3.324 3.361 -7,00  
Çeyrek 1.667 1.680 -3,00  
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Gümüş Gr. 12,72 12,73 0,00  
B. Petrol 94,54 94,54 -0,82  
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