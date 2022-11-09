BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2022 17:18
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
FARUK GÖKÇEN FON KURULU BAŞKANI 28.07.2022 18 Hayır
MURAT VANLI FON KURULU ÜYESİ 22.03.2013 20 SPL-3 TÜREV Evet
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28.03.2018 17 SPL-3 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078614
BIST
17:384.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,42
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:3818,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0809
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:3818,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:381.023,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.023,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|YEOTK
|69,85
|161.423.663
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.912.096.269
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.763.238
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.692.188
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.928.559
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.201.762
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.341.793
|% -9,84
|
|KERVT
|11,10
|414.940.431
|% -9,46
|
|THYAO
|111,70
|9.151.014.332
|% -1,15
|
|ASELS
|38,22
|7.267.287.082
|% 5,64
|
|EREGL
|34,50
|5.367.290.569
|% -3,47
|
|TCELL
|32,02
|4.379.606.975
|% 8,91
|
|TTKOM
|14,04
|4.027.713.560
|% 2,48
|
|EKGYO
|5,10
|3.031.417.429
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,15
|661.772.730
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.912.096.269
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,04
|4.027.713.560
|% 2,48
|
|TSKB
|3,09
|883.184.864
|% -0,96
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5999
|18,6035
|% 0,44
|
|Euro
|18,6531
|18,6669
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,1224
|21,2283
|% -0,89
|
|Frank
|18,8105
|18,9238
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% 0,32
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.826
|6.885
|-3,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,03
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-1,47
|
Seans Raporu
17:38
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, YEOTK, EDIP, PSGYO, SMRTG, IDGYO, KERVN, ODAS, KMPUR, ULUSE
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17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, ATSYH, KLRHO, KNFRT