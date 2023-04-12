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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.04.2023 16:49
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burcu ÜRÜNDÜ AYDIN 22.03.2023 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136861


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ZRGYO 4,95 358.661.384 % 10,00  
MARKA 23,98 13.347.412 % 10,00  
BURVA 33,66 20.630.683 % 10,00  
KRGYO 18,26 14.973.304 % 10,00  
EDIP 8,59 31.127.174 % 9,99  
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Dolar 19,3076 19,3120 % 0,14  
Euro 21,2021 21,2129 % 0,88  
Sterlin 23,9930 24,1133 % 0,36  
Frank 21,4418 21,5710 % 0,76  
Riyal 5,1330 5,1588 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.009 2.009 5,26  
Altın Gr. 1.246 1.246 3,07  
Cumhuriyet 8.514 8.642 27,00  
Tam 8.564 8.639 22,00  
Yarım 4.183 4.227 10,00  
Çeyrek 2.091 2.114 6,00  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,19  
Gümüş Gr. 15,61 15,63 0,08  
B. Petrol 86,81 86,81 1,20  
Seans Raporu 18:05
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