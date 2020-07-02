BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
02.07.2020 14:35
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,0113377
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,00798912
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
29642,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,379
Brüt Getiri (%)
% 12,75
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgileridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854041
BIST
15:53116.898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.582,58
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:536,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:537,7207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:53388,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,03
|Açılış
|: 388,90
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|5.053.674
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.280.882
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.695.550
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|CMBTN
|72,80
|17.748.002
|% 9,97
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.136.737
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,37
|995.260.067
|% 0,84
|
|SISE
|5,86
|681.878.836
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,32
|663.297.009
|% 3,85
|
|THYAO
|12,28
|656.251.740
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,25
|583.703.178
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|578.871.463
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.886.307
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|337.425.759
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|583.703.178
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|524.665.090
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5556
|8,5985
|% 0,45
|
|Frank
|7,2334
|7,2770
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
|
Seans Raporu
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-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1500, 13 artarak (% 1.13 ) 133, 982
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16:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, ISFIN
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16:03XU100
Endeks 116, 851 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 14, 780.00 milyon TL de
-
16:03BJKAS
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 008, 244 adet işlem
-
16:02BSOKE
Yüzde 6.45 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 465, 574 adet işlem