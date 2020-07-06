BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2020 15:47
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,94978142
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,94550136
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
49304,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,737
Brüt Getiri (%)
% 12,71
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
49304,34
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855037
BIST
17:01118.104
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 2.355,95
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:016,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:017,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:01393,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,82
|Açılış
|: 393,95
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.242.189
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,91
|1.082.120.559
|% 6,48
|
|ODAS
|2,82
|973.047.460
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,22
|850.250.112
|% 1,90
|
|SISE
|5,98
|731.938.920
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,84
|625.091.182
|% 9,52
|
|ODAS
|2,82
|973.047.460
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|625.091.182
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,08
|580.486.280
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,22
|850.250.112
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,72
|375.024.641
|% 7,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5578
|8,6007
|% 0,24
|
|Frank
|7,2761
|7,3199
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,12
|
|Altın Gr.
|394
|394
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|19,10
|
|Tam
|2.629
|2.640
|19,60
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|9,60
|
|Çeyrek
|639
|647
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,09
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,11
|
Seans Raporu
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17:13CEMTS
Yüzde 5.03 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 431, 549 adet işlem
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17:12BAGFS
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17:11GSDDE
Yüzde 6.24 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 366, 326 adet işlem
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17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2052, 13 artarak (% 1.92 ) 108, 999
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, VANGD, INDES