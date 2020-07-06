BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2020 15:49
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54202186
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,46664217
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
12167,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,356
Brüt Getiri (%)
% 9,32
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
12167,26
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855044
BIST
17:22117.998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 2.249,65
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:226,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:227,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:22392,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,60
|Açılış
|: 392,73
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|261.828.888
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.216.786.318
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.023.337.782
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,12
|911.012.563
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,23
|856.418.075
|% 2,22
|
|SISE
|6,03
|782.033.222
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,12
|911.012.563
|% 3,92
|
|ODAS
|2,83
|1.023.337.782
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.768.860
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|856.418.075
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,74
|405.874.324
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5441
|8,5870
|% 0,08
|
|Frank
|7,2676
|7,3114
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,26
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,70
|
|Tam
|2.620
|2.632
|11,00
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,40
|
|Çeyrek
|636
|645
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|0,17
|
Seans Raporu
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17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2350, 77 artarak (% 1.78 ) 134, 396
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17:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TKFEN, ODAS, EKGYO
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17:35XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 17, 901.00 milyon TL de
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17:35ZOREN
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 292, 200 adet işlem
-
17:34HURGZ
Yüzde 5.44 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 461, 633 adet işlem