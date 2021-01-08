BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------------Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 3,78Varsa İade Tutarı (TL)20690,88Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)4564,1Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 14,55Brüt Getiri (%)% 36,62Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)463,24Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 1,595AçıklamalarFonun 31.12.2020 itbarıyla gider hesabında yer alan PYŞ tutarı 463,24 TL olup diğer tutar PYŞ'ye ödenen performans ücretidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898493BIST