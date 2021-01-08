BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2021 18:24
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,78
Varsa İade Tutarı (TL)
20690,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4564,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 14,55
Brüt Getiri (%)
% 36,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
463,24
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 1,595
Açıklamalar
Fonun 31.12.2020 itbarıyla gider hesabında yer alan PYŞ tutarı 463,24 TL olup diğer tutar PYŞ'ye ödenen performans ücretidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898493
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05440,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -11,46
|Açılış
|: 440,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3568
|7,3615
|% 0,18
|
|Euro
|9,0189
|9,0289
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,9702
|10,0202
|% 0,36
|
|Frank
|8,2974
|8,3474
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-52,37
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-11,52
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,31
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|1,17
|