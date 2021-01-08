BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------------Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 3,5754668Varsa İade Tutarı (TL)20606,59Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)4564,1Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 15,397Brüt Getiri (%)% 38,01Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)500,22Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 1,69AçıklamalarFonun gider hesaplarında yer alan PYŞ ödeme tutarı 500,22 olup diğer tutar PYŞ performans ödeme tutarıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898524BIST