BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,93239569Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)252494,4Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 58,36Brüt Getiri (%)% 16,95Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)27675,82Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 6,4AçıklamalarFonun gider hesaplarında yer alan PYŞ ödeme tutarı 27.675,82 olup diğer tutar PYŞ performans ödeme tutarıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898525BIST