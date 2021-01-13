BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
13.01.2021 14:44
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,78742581
Varsa İade Tutarı (TL)
20690,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
463,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,595
Brüt Getiri (%)
% 36,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
463,24
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901859
BIST
16:041.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:047,4386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:049,0532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0508
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:04443,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,18
|Açılış
|: 443,83
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:02
|PSDTC
|31,24
|16.489.776
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.489.776
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.489.776
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.489.776
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.425.476
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|34.429.288
|% -9,29
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|ESEN
|22,06
|240.302.276
|% -6,29
|
|THYAO
|13,08
|2.047.088.742
|% 1,71
|
|SISE
|7,75
|1.784.009.276
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,80
|1.431.930.969
|% 7,95
|
|OTKAR
|436,00
|1.213.528.029
|% 6,37
|
|TCELL
|16,99
|1.148.639.366
|% 1,80
|
|DOHOL
|3,80
|1.431.930.969
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,43
|844.412.875
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|647.608.253
|% -1,58
|
|SISE
|7,75
|1.784.009.276
|% 1,44
|
|PETKM
|5,18
|967.600.084
|% -2,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4348
|7,4394
|% -0,20
|
|Euro
|9,0476
|9,0561
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,1404
|10,1913
|% -0,17
|
|Frank
|8,3398
|8,3901
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% -0,23
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,31
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|2,00
|
|Tam
|2.931
|3.006
|-1,34
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-0,65
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|0,14
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17AYCES
Yüzde 9.94 oranında artışla 54.95 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 757 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 36 kaybederek (% -0.26 ) 1, 682
-
16:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TSKB
-
16:16XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 26, 946.00 milyon TL de
-
16:16OZBAL
Yüzde 6.07 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 688 adet işlem