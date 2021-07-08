BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 17:11
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13063014
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,7951968
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
30585,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,373
Brüt Getiri (%)
% 4,33
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
30585,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
30.06.2021 tarihi itibarıyla fon toplam gider kesintisi bilgisidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948893
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05502,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,07
|Açılış
|: 502,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.799.179
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.522.059
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.298.017
|% 9,85
|
|BASCM
|12,35
|211.239
|% 9,10
|
|DENGE
|1,30
|1.305.922
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.809.894
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.735.540
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.371.817
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.817.450
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.231.789
|% -9,86
|
|GARAN
|8,57
|886.561.869
|% -1,83
|
|THYAO
|13,68
|731.800.739
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|553.774.039
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|476.217.999
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,25
|404.139.484
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|404.139.484
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|275.633.368
|% -1,58
|
|GARAN
|8,57
|886.561.869
|% -1,83
|
|PETKM
|5,35
|476.217.999
|% -0,19
|
|PEKGY
|1,22
|99.234.440
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6899
|8,6945
|% 0,11
|
|Euro
|10,3115
|10,3248
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,9209
|11,9807
|% -0,26
|
|Frank
|2,3091
|2,3207
|% 0,01
|
|Riyal
|502,7990
|502,8920
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
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17:54BERA
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO