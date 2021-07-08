BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,94715068Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,93607217Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)55147,91Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,768Brüt Getiri (%)% 5,39Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)55147,91Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar30.06.2021 tarihi itibarıyla fon toplam gider kesintisi bilgisidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948894BIST