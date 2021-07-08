BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,13063014Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,15877377Varsa İade Tutarı (TL)16292,73Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)44016,27Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,561Brüt Getiri (%)% 4,72Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)44016,27Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar30.06.2021 tarihi itibarıyla fon toplam gider kesintisi bilgisidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948895BIST