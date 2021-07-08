BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 17:12
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13063014
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,15877377
Varsa İade Tutarı (TL)
16292,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
44016,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,561
Brüt Getiri (%)
% 4,72
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
44016,27
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
30.06.2021 tarihi itibarıyla fon toplam gider kesintisi bilgisidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948895
BIST
17:151.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,70
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:158,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1510,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0738
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:15504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TUREX
|11,57
|11.622.724
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.695.201
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.023.268
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.549.563
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.715.451
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.964.670
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.724.724
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.958.712
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|717.045.826
|% -1,49
|
|THYAO
|13,71
|660.250.148
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,08
|493.875.528
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|413.315.437
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,25
|352.383.929
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|352.383.929
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|218.513.488
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|717.045.826
|% -1,49
|
|PETKM
|5,35
|413.315.437
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,08
|493.875.528
|% -0,98
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6822
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,3152
|10,3243
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% -0,21
|
|Frank
|9,4466
|9,5035
|% 1,10
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% -0,06
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,64
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.347
|3.398
|4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|8,07
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|3,91
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,43
|