BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 17:12
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,19323031
Varsa İade Tutarı (TL)
13382,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
13170,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,23
Brüt Getiri (%)
% 6,32
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
13170,92
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
30.06.2021 tarihi itibarıyla fon toplam gider kesintisi bilgisidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948907
BIST
17:301.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,71
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:308,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:3010,3446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0941
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3446
En Düşük
10,2314
17:30504,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:30
|SILVR
|5,64
|34.877.266
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.194.251
|% 9,85
|
|PINSU
|7,69
|12.889.469
|% 9,39
|
|MAKTK
|2,95
|105.296.712
|% 7,66
|
|VAKFN
|9,60
|3.827.555
|% 7,50
|
|SNGYO
|4,23
|14.683.857
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.184.726
|% -9,99
|
|KATMR
|3,11
|85.570.196
|% -9,86
|
|EMKEL
|2,20
|19.542.864
|% -7,17
|
|KNFRT
|17,24
|27.219.399
|% -7,11
|
|GARAN
|8,59
|752.797.956
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|685.779.357
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,11
|521.665.759
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|430.564.880
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|377.394.165
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|377.394.165
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|230.908.358
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|752.797.956
|% -1,60
|
|PETKM
|5,34
|430.564.880
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|521.665.759
|% -0,56
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6860
|% 0,01
|
|Euro
|10,3145
|10,3242
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,9292
|11,9890
|% -0,19
|
|Frank
|9,4595
|9,5165
|% 1,24
|
|Riyal
|2,3093
|2,3208
|% 0,01
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,84
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|-0,09
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42KFEIN
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 26.58 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 061 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 9, 192.00 milyon TL de
-
17:41TGSAS
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 762, 486 adet işlem
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 75 kaybederek (% -1.20 ) 1, 215
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, TUREX, DENGE, SILVR