BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 17:12
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54052055
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,8210864
Varsa İade Tutarı (TL)
8179,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
861,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,598
Brüt Getiri (%)
% 8,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
861,17
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
30.06.2021 tarihi itibarıyla fon toplam gider kesintisi bilgisidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948908
BIST
17:141.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:148,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1410,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0738
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:14504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUREX
|11,57
|11.623.083
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.695.421
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.024.168
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.570.713
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.761.088
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.108.750
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.732.053
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.960.996
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|717.311.591
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|661.227.897
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,11
|497.919.767
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|414.114.568
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|352.480.207
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|352.480.207
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|220.443.706
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|717.311.591
|% -1,60
|
|PETKM
|5,35
|414.114.568
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|497.919.767
|% -0,56
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6822
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,3152
|10,3243
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,9312
|11,9911
|% -0,17
|
|Frank
|9,4499
|9,5069
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,81
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|6,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|3,24
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,99
|72,99
|-0,44
|